{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ростовской области могут построить новый рынок взамен закрытых с прежней арендой

Помимо этого, будет обсуждаться вопрос, чтобы условия аренды для предпринимателей остались прежними

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Ростовской области готово организовать строительство нового рынка по всем правилам и нормам взамен ранее закрытых, которые функционировали с некоторыми нарушениями. Помимо этого, будет обсуждаться вопрос, чтобы условия аренды для предпринимателей остались прежними, сообщил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов на встрече с местными предпринимателями.

Ранее Титов говорил, что обратился к областным властям с просьбой о возможности доработать предпринимателям на ранее закрытых рынках до октября 2021 года.

"И еще один вариант, который мы проговаривали с [губернатором Ростовской области] Василием Юрьевичем [Голубевым], чтобы переезд для предпринимателей был временный. А правительство области берет на себя обязательство построить другой рынок, но по всем правилам. И вы туда переедете обратно, в нынешнем юридическом поле [на закрытых рынках] работать сегодня не получится. Мы считаем это важным решением, чтобы вы могли бы вернуться. Это решение навстречу бизнесу, и по аренде планируются те же самые условия, что были раньше [на закрытых рынках]", - сказал он.

Теги
РоссияРостовская область
Дума наделяет кабмин правом утверждать программу развития федеральной территории "Сириус"
Госдума также приняла в I чтении законопроект о внесении изменений в 20 федеральных законов, касающихся развития "Сириуса"
Читать полностью