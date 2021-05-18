Власти Ростовской области могут построить новый рынок взамен закрытых с прежней арендой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Ростовской области готово организовать строительство нового рынка по всем правилам и нормам взамен ранее закрытых, которые функционировали с некоторыми нарушениями. Помимо этого, будет обсуждаться вопрос, чтобы условия аренды для предпринимателей остались прежними, сообщил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов на встрече с местными предпринимателями.

Ранее Титов говорил, что обратился к областным властям с просьбой о возможности доработать предпринимателям на ранее закрытых рынках до октября 2021 года.

"И еще один вариант, который мы проговаривали с [губернатором Ростовской области] Василием Юрьевичем [Голубевым], чтобы переезд для предпринимателей был временный. А правительство области берет на себя обязательство построить другой рынок, но по всем правилам. И вы туда переедете обратно, в нынешнем юридическом поле [на закрытых рынках] работать сегодня не получится. Мы считаем это важным решением, чтобы вы могли бы вернуться. Это решение навстречу бизнесу, и по аренде планируются те же самые условия, что были раньше [на закрытых рынках]", - сказал он.