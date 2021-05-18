Дума наделяет кабмин правом утверждать программу развития федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о праве правительства утверждать индивидуальную программу развития федеральной территории "Сириус".

Согласно пояснительной записке, "законопроектом предлагается дать право правительству Российской Федерации по согласованию с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" утверждать индивидуальную программу развития" данной территории. Программа может включать в себя "мероприятия развития" в сфере содержания существующих объектов инфраструктуры как на самой территории "Сириуса", так и за ее пределами, а также создание новых объектов инфраструктуры.

Как указано в пояснительных материалах, "в настоящее время многие объекты энергетической, коммунальной и иной инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов, расположенных в федеральной территории "Сириус", и находящейся за ее пределами не соответствуют действующим нормативным требованиям, требуют капитального ремонта или реконструкции". Кроме этого, "может возникнуть необходимость создания новых объектов инфраструктуры, расположенных в федеральной территории "Сириус" и за ее пределами".

Среди авторов законопроекта - глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в 20 федеральных законов, касающихся развития "Сириуса". В частности, так как значительную часть федеральной территории занимают объекты инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Сириус", в профильный закон о научно-технологических центрах вносятся поправки в целях интеграции "Сириуса" в отношения, возникающие при обеспечении работы инновационных научно-технологических центров.

Предусмотрено дополнение механизма финансирования строительства и реконструкции объектов ИНТЦ концессионными соглашениями, соглашениями о государственно-частном партнерстве. Вносятся изменения в законодательство о государственной службе, связанные с предусмотренными в законе о федеральной территории "Сириус" государственными должностями РФ и особенностями их замещения.