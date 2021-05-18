Минцифры разработало критерии отнесения информации к соцрекламе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минцифры разработало проект постановления правительства России, который регламентирует критерии отнесения информации, размещаемой в интернете, к социальной рекламе, для определения ее объемов. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые Критерии отнесения информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", к социальной рекламе в целях определения объема социальной рекламы <...>", - отмечается в документе.

Для отнесения информации к социальной рекламе она должна соответствовать требованиям закона "О рекламе", быть направлена на привлечение внимания пользователей, находящихся на территории России, а также должна распространяться на безвозмездной основе. Также такая информация должна быть направлена на достижение благотворительных и общественно полезных целей, в том числе таких, как социальная поддержка, оказание защиты и помощи населению на безвозмездной основе, охрана окружающей среды и защита животных, поддержка образования, просвещения, науки, культуры, искусства.

Подобная информация также должна содержать указатель страницы сайта в интернете, информация на которой соответствует цели, на достижение которой направлена социальная реклама.

Минцифры также подготовило приказ о методике определения и уточнения прогнозных значений объемов распространения соцрекламы в интернете и порядке учета соцрекламы, распространяемой в интернете рекламораспространителями на ресурсах, которые посещают более 100 тыс. пользователей в сутки.

Приказ будет направлен на государственную регистрацию в Минюст.