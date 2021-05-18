AliExpress заключил соглашение с "Садоводом" о продаже товаров торгового комплекса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших в России торговых комплексов "Садовод" стал партнером AliExpress, благодаря чему на маркетплейсе начали продавать товары арендаторов рынка, сообщила во вторник пресс-служба торгового комплекса.

"Торговый комплекс "Садовод" поддерживает выход партнеров на крупнейшие интернет-площадки. Первоначально арендаторы торгового комплекса объединились на SadovodMall.ru <...> С мая 2021 года жители регионов России могут приобретать товары из ТК "Садовод" на маркетплейсе AliExpress", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ассортимент магазина SadovodMall на AliExpress представлен товарами для дома: посуда, столовые и осветительные приборы.

Торговый комплекс "Садовод" является одним из крупнейших рынков России. Он включает 250 тыс. кв. м площадей. Ежедневно комплекс посещают десятки тысяч человек.