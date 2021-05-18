Рослесхоз будет вести лесной надзор в Архангельской и Иркутской областях до конца года

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Рослесхоз будет осуществлять федеральный государственный лесной надзор на землях лесфонда в Архангельской и Иркутской областях до конца 2021 года, говорится в постановлении Правительства РФ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство РФ постановляет определить, что до 31 декабря 2021 года включительно на территории Архангельской и Иркутской областей Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет: федеральный государственный лесной надзор (за исключением патрулирования лесов) на землях лесного фонда", - сказано в постановлении.

Рослесхоз будет осуществлять федеральный государственный надзор в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней.