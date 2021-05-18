В ЦРПТ сообщили, что маркировка воды не повлияла на скорость работы производителей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Нанесение маркировочного кода на упаковку воды никак не повлияло на работу производственных площадок участников рынка. Об этом заявил руководитель товарной группы "Вода" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Кирилл Волков, выступая во вторник на круглом столе "Практические аспекты внедрения маркировки" форума Watershow 2021.

По его словам, специалисты центра провели тесты по нанесению кодов на все производимые в России форм-факторы и не зафиксировали влияния на производственные площадки. "В ходе испытаний маркировки на более чем 50 площадках производителей упакованной воды мы не зафиксировали ни роста уровня брака, ни замедления линий, ни необходимости выделения дополнительных сотрудников для их обслуживания", - сказал Волков.

Он также отметил, что в скором времени на сайте честныйзнак.рф планируется внедрить калькулятор технических решений для участников оборота упакованной воды. Новая система в зависимости от размера предприятия, предпочитаемого способа нанесения кодов и типа агрегации позволит получить перечень необходимого оборудования и программного обеспечения. Как пояснил представитель ЦРПТ, на данный момент на сайте системы маркировки честныйзнак.рф в специальном разделе "Типовые технические решения" доступна информация по выбору решения, рекомендованным ценам и список поставщиков оборудования, программного обеспечения и интеграторов. Кроме того, специалисты центра изучили возможность влияния инвестиций в маркировку и автоматизацию на стоимость продукции.

"По опыту проведенных тестирований на площадках производителей мы определили, что инвестиции, которые планируют производители упакованной воды вкладывать в проект, касаются не только маркировки, но и повышения автоматизации собственных предприятий", - продолжил Волков.

Он также заметил, что если говорить именно об инвестициях в маркировку, то их влияние на конечную цену продукции незначительно."Стоимость решений варьируется в зависимости от скоростей производств. Для линий, выпускающих до 600 единиц продукции в час, инвестиции начинаются от 32 тыс. рублей, до 3 тыс. единиц в час - от 280 тыс. рублей, до 12 тыс. единиц в час - от 1,5 млн рублей и до 25 тыс. единиц в час - от 3,9 млн рублей", - пояснил эксперт. В целом же, заметил он, "удорожание единицы продукции может составить от 0,1 до 0,3 рубля в зависимости от типа линии и форм-фактора". "Причем наибольшая стоимость фиксируется для наибольших форм-факторов - 18,9, 19 литров", - заключил он.

Как поясняют в ЦРПТ, для снижения финансовой нагрузки производителей по линии Фонда развития промышленности предусмотрена программа для реализации проекта по маркировке.

"Производители уже могут воспользоваться поддержкой и получить займы от 5 млн до 50 млн рублей с процентной ставкой 1%, кредиты выдаются сроком до двух лет, для типографий предусмотрена нулевая ставка НДС на ввоз оборудования для печати кодов маркировки", - заметили в Центре.

О маркировке

Эксперимент по маркировке упакованной воды начался в России 1 апреля 2020 года и завершится 1 июня 2021 года. К системе маркировки за время проведения пилотного проекта присоединилось 4 639 участников оборота упакованной воды, эмитировано более 4,7 млн кодов маркировки.