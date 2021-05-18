США продлили до 11 июня срок завершения операций с акциями некоторых компаний Китая

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США разрешило американским физическим и юридическим лицам в течение дополнительно двух недель совершать операции с ценными бумагами ряда китайских компаний, связанных, по мнению Вашингтона, с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Об этом говорится в распространенном во вторник документе финансового ведомства.

Инвесторы теперь должны завершить все сделки с попавшими под американские ограничения китайскими компаниями до 09:30 (16:30 мск) 11 июня. Ранее этот срок истекал 27 мая.

Экс-президент США Дональд Трамп подписал 13 января этого года указ, запрещающий американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с НОАК. Список этих компаний составляет министр обороны США. В него был включен и один из крупнейших в КНР производителей смартфонов Xiaomi. Сама фирма отрицала связь с военной отраслью Китая и подала ответный иск в суд. В середине мая Пентагон и Xiaomi достигли соглашения об отмене запрета на инвестирование в эту компанию.