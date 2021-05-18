Трутнев поручил оперативно обеспечить финансирование работ по центру "Русский" в Приморье

ТАСС, 18 мая. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение в кратчайшие сроки обеспечить финансирование проектно-изыскательских работ (ПИР) на объекты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Приморье.

"Вице-премьер поручил Минвостокразвития и Минобрнауки в кратчайшие сроки обеспечить финансирование проектно-изыскательских работ на объекты ИНТЦ", - сказано в сообщении на сайте правительства РФ по итогам совещания по развитию инновационного научно-технологического центра, которое провел Трутнев в рамках рабочей поездки в Приморский край.

Проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ, гендиректор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова на совещании рассказала, что на острове Русский, рядом с университетом могут появиться высокотехнологичные, конкурентные компании, а используя географическое положение, ИНТЦ станет "центром для нашей страны в вопросах продвижения технологий, бизнесов, стартапов и обеспечит выход на капиталы, а также технологии не только стран АТР, но и всего мира". В следующем году планируется запустить пилотную площадку с участием первых резидентов. Ядром станут компании, которые уже являются лидерами в области науки и технологий, экспортируют свою высокотехнологичную продукцию на рынки АТР, создают или имеют производства на Дальнем Востоке.

"Составлена детальная "дорожная карта" формирования центра и привлечения финансирования. В ближайшее время будет начато проектирование центра, привлечены первые резиденты. Россия может завоевать новые ниши на мировом рынке, особенно учитывая сильные стороны Приморья и сильные стороны Дальнего Востока в изучении экономики Мирового океана, биотехнологиях, информационных технологиях. К Восточному экономическому форуму мы сможем представить первых резидентов, которые будут формировать его ядро", - цитирует пресс-служба слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

В сообщении также отмечено, что потенциальными резидентами могут стать ГК "Антей", ГК "Арника", ООО "Нейровита-ДВ". Они представили проекты по созданию высокотехнологичного криобанка, производству хитина из панцирей крабов, крабового жира из печени краба, наукоемкие биотехнологии и пилотные производства биопрепаратов из дальневосточного морского и растительного наземного сырья. В настоящее время для потенциальных инвесторов в режиме стратегических сессий вместе с ведущими экспертами, учеными формулируется стратегия по завоеванию высокотехнологичных рынков и ведется проектирование деятельности ИНТЦ.

О центре

В ноябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании на острове Русский инновационного научно-технологического центра "Русский". Центр призван стать площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, а также должен помочь обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда и привлечь средства для реализации инновационных проектов.