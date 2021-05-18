Росморречфлот: инцидент с российским танкером на Каспии не имел последствий для экологии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Инцидент с российским танкером "Конструктор Животовский", который врезался в недействующую нефтяную платформу в Каспийском море, не имел последствий для экологии и практически исчерпан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что российский танкер врезался в нефтяную вышку в Каспийском море.

"Танкер "Конструктор Животовский" вышел из порта Астрахань в сторону Баку 6 мая, 12 мая в условиях плохой видимости в азербайджанских водах совершил навал на останки нефтяной платформы, которая принадлежит национальной азербайджанской нефтяной корпорации", - сказал собеседник агентства.

"Никаких последствий для экологии, никто не пострадал", - добавил он. При этом на борту в момент инцидента было 4,5 тыс. тонн газойля.

Танкер не получил серьезных повреждений, продолжили в Росморречфлоте, с 13 мая он стоит на причале в Баку, ожидая, пока прибудут специалисты.

"Административное расследование какое-то будет, но инцидент практически исчерпан", - заключил представитель агентства.