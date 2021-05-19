Авиакомпания "Якутия" выделит еще 250 льготных билетов из чукотского Певека в Москву

ТАСС, 19 мая. Дополнительные 250 авиабилетов по направлению Певек - Москва поступят в продажу для льготников округа, сообщает Департамент промышленной политики Чукотки.

В конце апреля власти Чукотки просили заказчика рейсов Москва - Певек - Москва организовать дополнительные полеты по этому направлению из-за того, что практически все билеты до сентября распроданы.

В начале апреля вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал Минтранс России за невыполнение поручения правительства по субсидированию авиаперевозок в Певек.

"Проработан вопрос о реализации авиакомпанией "Якутия" дополнительно 250 билетов Певек - Москва для льготников на рейсы с мая по октябрь. Эти билеты предназначены для жителей до 23 и старше 55 лет, для людей с инвалидностью. Субсидия из окружного бюджета", - говорится в сообщении.

Певек - самый северный город России, расположенный на Чукотке в 700 км от Анадыря. В нем живут около 4,5 тыс. человек, наземное сообщение с городом отсутствует.