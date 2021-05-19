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"Траст" продал пакет акций ВТБ по цене 4,27 копейки за бумагу

Расчеты по сделке пройдут ориентировочно 21 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Банк "Траст" продал пакет акций ВТБ (9,08%) по цене 4,27 копейки за одну ценную бумагу. Расчеты по сделке пройдут ориентировочно 21 мая 2021 года, говорится в сообщении организатора сделки - Citi.

Ранее сообщалось, что "Траст" намерен продать до 1,18 трлн обыкновенных акций ВТБ через ускоренную процедуру букбилдинга, который будет осуществляться Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan и VTB Capital.

В конце 2020 года банк "Открытие" продал пакет акций ВТБ в пользу банка "Траст" за 44,6 млрд рублей.

В середине декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина (регулятор является акционером "Открытия" и "Траста") сообщала, что сделка с акциями ВТБ может пройти до конца 2020 года.

Регулятор отмечал, что акции ВТБ являются непрофильным активом и передаются в "Траст" в целях исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций другого системно значимого банка.

Помимо этого, приобретение "Трастом" непрофильных активов обусловлено рекомендациями инвестиционных консультантов в рамках подготовки банка "Открытие" к продаже.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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