СМИ: Урожай вулканических личи в Хайкоу на Хайнане превысит 80 тыс. тонн в 2021 году

ХАЙКОУ /Китай/, 19 мая. /ТАСС/. Крестьяне предместий города Хайкоу на острове Хайнань в текущем году готовятся к богатому урожаю вулканического сорта личи, известного своими особыми вкусовыми качествами и питательными свойствами. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", аграрии рассчитывают собрать не менее 80 тыс. тонн этого продукта - на 7% больше, чем годом раньше.

По данным издания, первые в нынешнем сезоне партии этих экзотических плодов, порядка 14,8 тыс. тонн, уже поступили на рынок. Для более оперативной реализации такой сельскохозяйственной продукции власти уже четвертый год подряд проводят акцию "Месяц вулканических личи". В пригороде на юго-востоке Хайкоу организовано несколько мероприятий по стимулированию продаж.

Как уточнила местная администрация, одна из главных задач - создать эффективные каналы по выходу на заинтересованного потребителя, повысить уровень доходов и благосостояния сельских жителей, занимающихся выращиванием личи. Согласно официальным данным, в этом году более 50 компаний и кооперативов подали заявки на участие в акции по продвижению вулканического бренда.

Встречающийся только в районе Хайкоу сорт личи получил свое название благодаря вулканической почве, в которой он произрастает. Как утверждают специалисты, эти фрукты содержат большое количество глюкозы, сахарозы, белка и каротина, богаты витаминами и аминокислотами, имеют высокое содержание кальция, селена и фосфора. Площадь плантаций, предназначенных для этой сельскохозяйственной культуры, превышает 7,3 тыс. га.