Госдума продлила освобождение от НДС услуг на российском этапе "Формулы-1"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении до 31 декабря 2025 года включительно освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) рекламных и других услуг, связанных с проведением в РФ чемпионата мира Международной автомобильной федерации (FIA) "Формула-1". Документ инициирован правительством РФ.

Действующая редакция Налогового кодекса освобождала с 1 января 2017 до 31 декабря 2020 годы от обложения НДС услуги реализации иностранными лицами прав на проведение чемпионата мира FIA "Формула-1", включающие в себя право на популяризацию этого мероприятия и право называть мероприятие его российского этапа "Чемпионат мира FIA "Формула-1".

От НДС также были освобождены рекламные услуги, реализуемые организацией, которая приобрела права на проведение чемпионата мира FIA "Формула 1" на трассе для шоссейно-кольцевых автомобильных гонок в Имеретинской низменности. Такой организацией было АНО "Росгонки", а трассой, принимавшей "Гран-при России "Формулы 1", - "Сочи Автодром".

Ограниченный срок действия этого освобождения был обусловлен тем, что ранее договором о популяризации гонок в отношении Гран-при России "Формулы-1" в качестве раунда этапа чемпионата мира FIA "Формула-1", заключенным 14 октября 2010 года с Formula One World Championship Limited (FOWC), максимальный срок передачи прав на проведение этапа чемпионата мира FIA "Формула-1" на территории РФ был установлен до 31 декабря 2020 года включительно, говорится в пояснительной записке.

В связи с тем, что сейчас действие договора продлено до 31 декабря 2025 года, а также учитывая возможный перенос места проведения российского этапа чемпионата мира FIA "Формула-1", закон продлевает на период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2025 года включительно освобождение от НДС в отношении соответствующих услуг с учетом возможного переноса места проведения российского этапа чемпионата мира FIA "Формула 1", указывают в правительстве.