Совфед ввел порядок назначения пенсий по инвалидности без обращения в Пенсионный фонд

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности с 1 января 2022 года.

Согласно документу, после внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее будут рассматривать и затем извещать человека о том, что ему назначена пенсия.

Закон предусматривает беззаявительный порядок пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности. Выплата гражданину страховой пенсии по инвалидности будет осуществляться путем зачисления сумм страховой пенсии на его банковский счет, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании поданного гражданином через портал госуслуг согласия.

Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсий - человеку не нужно будет писать заявление для получения повышенных выплат. Закон также обязывает Пенсионный фонд через портал госуслуг раз в три года информировать людей о предполагаемом размере страховой пенсии по старости с 45 лет для мужчин и с 40 лет для женщин.

Документ также гарантирует повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства. Согласно действующему законодательству, за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы выплаты к соответствующей пенсии на весь период проживания пенсионеров в сельской местности. При этом повышенная выплата прекращается при выезде таких пенсионеров из сельской местности после завершения ими трудовой деятельности. Помимо этого, пенсионеры лишаются данной надбавки в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские.