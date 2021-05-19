В Амурской области снизили посевные площади из-за переувлажнения почвы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая. /ТАСС/. Аграрии в Амурской области из-за переувлажнения почвы и большого объема осадков, ранними зерновыми засеяли меньшую площадь, чем предполагалось. Об этом в среду журналистам на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства области Олег Турков.

"В этом году аграрии приступили к полевым работам на одну неделю раньше обычных сроков - 25 марта. На сегодня сев ранних зерновых культур составляет 168,7 тыс. га (87,3%), это ниже уровня прошлого года. Снижение посевных площадей по ранним зерновым культурам прежде всего связано с малой обеспеченностью готовыми землями из-за сильного переувлажнения почв с осени 2020 года, а также выпадением большого количества осадков", - сказал Турков.

Ячмень размещен на площади - 44,2 тыс. га (94% от плана сева), пшеница - 98,9 тыс. га (91%), овес - 24 тыс. га (67%), тритикале - 1,5 тыс. га (110%). Министр уточнил, что часть незасеянных зерновых полей пойдет под посев сои, а часть будет оставлена под посев 2022 года.

"Есть уверенность, что мы выполним план овощных культур. Также агротехнические сроки еще позволяют осуществлять сев сои до 20 июня, сев кормовых культур ведется в несколько сроков, для заготовки грубых кормов - это май-июнь, для зеленого конвейера - это июнь-июль", - сказал Турков.

Агропромышленный комплекс - основной в экономике Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - свыше 40%. Наряду с древесиной бобовые - одна из основных статей экспорта региона.