X5 Group начала региональную экспансию агрегатора доставки еды "Около"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", запустила агрегатор доставки еды "Около" за пределами Московского региона, говорится в сообщении компании.

"Сервис уже начал работу в Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

Доставка продуктов или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. Среднее время доставки из "Пятерочки" и "Перекрестка" составляет порядка 45 минут.

"При реализации сервиса "Около" привлекает партнеров, в том числе профессиональные курьерские службы, которые специализируются на сегменте продуктов. Партнеры берут на себя вопросы, связанные с наймом курьеров и выводом их на смены. "Около" на базе единой цифровой платформы передает заказы курьерским службам на исполнение по заданным стандартам обслуживания", - сообщили в компании.

На 31 марта 2021 года под управлением компании находились 17 959 магазинов.