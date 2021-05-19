Госдума одобрила в I чтении условия утраты статуса участника региональных инвестпроектов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок и условия прекращения статуса участника регионального инвестиционного проекта. Документ был инициирован депутатом Госдумы от "Единой России" Галиной Данчиковой. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Законопроектом предлагается предусмотреть прекращение статуса участника регионального инвестиционного проекта в случае невыполнения им обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного проекта, прекращение возможности участником регионального инвестиционного проекта применения соответствующих налоговых льгот при невыполнении им объема произведенных капитальных вложений в рамках регионального инвестиционного проекта.

Предлагаемые документом меры направлены на повышение ответственности участников региональных инвестиционных проектов в части выполнения условий по инвестиционной декларации, говорится в пояснительной записке. "Реализация законопроекта позволит восстановить налоговую выгоду по налогу на прибыль организаций, в том числе в бюджеты регионов, при прекращении статуса участника регионального инвестиционного проекта в случае невыполнения условия об осуществлении им капитальных вложений в объеме, предусмотренном региональным инвестиционным проектом", - указывает автор документа.

Правительство поддержало законопроект.