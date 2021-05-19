Госдума вводит уголовную ответственность за уклонение от уплаты антидемпинговых пошлин

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который распространяет уголовное наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей на уклонение от уплаты специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Изменения вносятся в статью 194 Уголовного кодекса РФ. В пояснительных материалах указано, что законопроект направлен на дальнейшую реализацию Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которому в отношении товаров, ввозимых на единую таможенную территорию союза, могут быть введены специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины.

Разработчики указывают на то, что "неуплата пошлин влечет не только сокращение доходной части федерального бюджета, но и сокращение производства аналогичной отечественной продукции как непосредственно в отрасли, которой причиняется ущерб, так и в смежных отраслях экономики". "Имеющиеся данные свидетельствуют о росте количества фактов выявления задолженности по пошлинам", - говорится в пояснительной записке. При этом сейчас в российском законодательстве "отсутствуют положения, которые бы предусматривали ответственность за уклонение от уплаты пошлин".

В связи с этим предлагается распространить ответственность по статье 194 УК на случаи уклонения от уплаты таких пошлин. Такое преступление, совершенное в крупном размере, повлечет, в частности, штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Если речь идет об особо крупном размере, то штраф составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, срок лишения свободы - до пяти лет. Уклонение от уплаты пошлин организованной группой повлечет лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Уклонение от уплаты пошлин признается совершенным в крупном размере, если их общая сумма превысила 2 млн рублей, в особо крупном - 6 млн.