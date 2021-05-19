Совфед одобрил закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, существующие договоренности с которыми позволяют выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.

В связи с тем, что через голландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, во исполнение поручения президента Минфином РФ были проведены переговоры с министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила Нидерландам условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Республикой Кипр, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не согласились с предложением РФ, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.

Как ранее отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, пересмотр налоговых соглашений с рядом стран станет заслоном для компаний, ведущих агрессивную налоговую политику.