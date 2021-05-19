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Госдума приняла в I чтении законопроект, уточняющий понятие "сервитут"

В положении Бюджетного кодекса термин "частный сервитут" заменят термином "сервитут"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приводит положения Бюджетного кодекса РФ в соответствие с Гражданским и Земельным кодексами РФ в части уточнения понятия "сервитут" - исключается указание на частный характер сервитутов. Законопроект был инициирован законодательным собранием Оренбургской области.

Законопроект направлен на установление системной согласованности терминов, используемых в отдельных нормативных правовых актах. Сейчас Бюджетный кодекс РФ устанавливает один из источников формирования дорожного фонда - плату по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций. Вместе с тем статья 274 Гражданского кодекса РФ, нормы которой регулируют общие положения о сервитуте, не содержит термина "частный сервитут".

Также в действующей редакции Земельного кодекса отсутствует термин "частный сервитут" и осуществляется правовое регулирование таких видов, как сервитут и публичный сервитут.

Таким образом, в положении Бюджетного кодекса Российской Федерации термин "частный сервитут" следует заменить термином "сервитут", говорится в пояснительной записке.

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