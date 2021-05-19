Кабмин намерен выделить более 1 млрд руб. для вложений в инфраструктуру туризма

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг планирует выделить более 1 млрд рублей на разработку схем территориального туристического проектирования. Об этом в среду сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина по реализации отдельных положений послания парламенту.

"Завтра на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о выделении свыше 1 млрд рублей на разработку схем территориального туристического проектирования, в том числе в Крыму, на Дальнем Востоке, а также в ряде других регионов", - сказал председатель правительства. По его словам, "это позволит четко определить инфраструктурные и логистические возможности будущих точек роста, продумать строительство новых и реконструкцию действующих объектов".

Говоря о выполнении положений послания главы государства, глава кабинета министров обратил внимание на направление развития туризма и детского отдыха. Он напомнил, что по данным поручениям срок исполнения был назначен в мае. "Это поддержка детского отдыха и в целом комплекс мер по развитию туризма, нужно было запустить их до начала сезона каникул, отпусков, чтобы люди успели воспользоваться новыми возможностями", - отметил Мишустин.

Он сообщил, что на заседании правительства на прошлой неделе было решено направить 5 млрд рублей на то, чтобы родители могли вернуть половину стоимости путевки для ребенка в летний лагерь. "Кроме того, мы продлили до конца текущего года программу возмещения гражданам части затрат на путешествия по России, Ростуризму в конце апреля выделили дополнительно на эти цели более 4,5 млрд рублей", - сказал премьер-министр.