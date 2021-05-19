В Госдуму внесут законопроект о подведении газа к домовладениям

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" в среду направит в Госдуму законопроект о бесплатном подключении домохозяйств к газу и рассчитывает на его принятие в текущую парламентскую сессию. Об этом заявил в среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании у президента Владимира Путина по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

"В своем послании вы поставили четкую задачу, что за подведение газа к своему участку люди платить не должны. Мы с правительством детально проработали положения этой программы, правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации", - напомнил он.

Турчак сообщил о подготовке законопроекта, который обеспечивает решение поставленной задачи. "Главная его суть - создание условий подведения газа до участка гражданина. Хочу подчеркнуть, и это прямо прописано в законопроекте, - без привлечения его средств", - указал секретарь генсовета единороссов.

"Сегодня мы направим его [законопроект] в Госдуму <...> Рассчитываем принять этот закон в текущую [парламентскую] сессию, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее, чтобы не осталось никаких лазеек для злоупотреблений, а процесс подключения был максимально удобным и простым", - отметил Турчак.

В послании Федеральному собранию Путин назвал недопустимым, чтобы граждане России платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов РФ. Он отметил, что немало российских семей живут в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу по непонятным для людей причинам не имеют.