Хуснуллин: заявка на финансирование продления трассы М-12 до Екатеринбурга из ФНБ готова

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Заявка на финансирование части затрат на продление автотрассы М-12 "Москва - Казань" до Екатеринбурга подготовлена, часть средств предлагается финансировать за счет бюджетного гранта и госкомпаний, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы подготовили заявки <...>, у нас подготовлена - это продолжение трассы до Екатеринбурга. Причем если Екатеринбург у нас вся дорога 800 почти километров, из них 260 км надо построить новых. Здесь мы просим часть денег изыскать как бюджетный капитальный грант, так и часть средств ФНБ, и часть средств будем привлекать за счет госкомпаний", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина по реализации отдельных положения послания Федеральному собранию.