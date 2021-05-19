В регионах реструктуризировали бюджетные долги почти на 50 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Полученные в 2019 и 2020 годах регионами бюджетные кредиты почти на 50 млрд рублей реструктуризированы. 20 мая будет принято решение о реструктуризации долгов на 35 млрд рублей, сообщил в среду на совещании президента России по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Следующий инструмент - использование средств, высвобождаемых в региональных бюджетах в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, предоставленных в 2019 и 2020 годах. <…> Мы можем использовать это на жилищное строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, туризм. <…> Мы реструктуризировали первым шагом 49 млрд [рублей], вторым шагом мы в четверг будем смотреть еще 35 млрд [рублей]. Отмечу важный фактор - это затрагивает порядка 30 регионов. Объем внебюджетных инвестиций, куда мы за счет реструктуризации кредитов подводим инфраструктуру, порядка 900 млрд [рублей]", - сказал вице-премьер.

В послании Федеральному собранию в апреле президент РФ Владимир Путин предложил пролонгировать бюджетные кредиты, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием пандемии, до 2029 года, а также провести их реструктуризацию.