Свыше 350 тыс. новых субъектов рынка создали на Хайнане с июня 2020 года

ХАЙКОУ /Китай/, 19 мая. /ТАСС/. Свыше 350 тыс. новых субъектов рынка зарегистрировано в южной китайской провинции Хайнань с момента принятия в июне 2020 года программы создания на острове свободного торгового порта. Такие данные публикует местный информационный ресурс "Наньхайван".

Только за период с января по апрель этого года их число выросло на 112 тыс. единиц. Среди них 49 компаний, что на 72,51% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. В апреле число субъектов рынка выросло на 42 тыс., включая 16 компаний. Рост показателя составил 32,97% в годовом выражении.

Таким образом к концу апреля этого года на Хайнане в общей сложности насчитывалось свыше 1,28 млн субъектов рынка. Из них почти 480 тыс. составили компании и более 800 промышленных и коммерческих предприятий. Согласно данным местных властей, большинство новых субъектов рыка в провинции заняты в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, передача информации, программное обеспечение и услуги в области информационных технологий, а также бизнес-услуги.

Программа построения порта свободной торговли на Хайнане предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.