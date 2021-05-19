Россия может 20 мая принять решение об удвоении экспортной пошлины на лом металлов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти РФ могут 20 мая принять решение об увеличении экспортной пошлины на лом черных металлов вдвое - до €90 за тонну, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Мы сейчас на лом предложили и будем вводить [пошлину] €90 - было €45, сейчас €90", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации.

Евтухов уточнил, что решение по пошлинам будет принято в четверг.

Минпромторг оценивает дополнительные поступления в бюджет от металлургических компаний из-за всплеска цен на их продукцию в 200-225 млрд рублей в 2021 году, заявил Евтухов.

"По нашим расчетам, за этот год они заплатят дополнительно в бюджет от 200 до 225 млрд рублей налогов, если ситуация не изменится, не будет резкого падения спроса", - сказал он.

Минпромторг РФ не ожидает охлаждения цен на металлы на мировом рынке раньше конца осени, сообщил Евтухов.