Правительство расширит меры господдержки для овцеводческой отрасли

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Правительство, Министерство сельского хозяйства РФ будут вводить дополнительные меры государственной поддержки для стабильного развития в стране овцеводческой отрасли животноводства, сообщил в среду первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

"Сегодня правительство РФ, Минсельхоз РФ готовы дополнительно изыскивать меры господдержки, чтобы иметь стабильную отрасль овцеводства", - сказал Хатуов на российской выставке племенных овец и коз, которая проходит в Минеральных Водах Ставропольского края.

Среди важнейших задач отрасли замминистра назвал преодоление барьеров для продвижения продукции овцеводства на внутреннем и внешнем рынках, выход на долгосрочное и качественное партнерство с легкой промышленностью и увеличение прибыльности отрасли.

"Отрасль овцеводства нуждается в системном подходе совершенствования продвижения продуктов на внутренние рынки. И именно отрасль овцеводства сегодня у нас является самой депрессивной в плане реализации своей продукции на всех рынках. Наша стратегическая задача - иметь надежную кормовую базу. Поэтому для таких регионов, как Калмыкия, Дагестан, часть Ставропольского края принципиально важными являются мероприятия, связанные с созданием кормовой базы", - сказал Хатуов.

Он отметил необходимость совершенствования селекционно-генетической работы в отрасли, потому что нынешний объем производства качественной овечьей шерсти не устраивает власти.

"Хочу напомнить, что по инициативе Минсельхоза РФ введена такая мера поддержки, как выплата за килограмм сданного мяса на промышленную переработку. <…> Государство на протяжении десятилетия стимулирует не только поддержание маточного поголовья, но и его наращивание через специальную субсидию. Регионам РФ последние три года предоставлено право дополнительно стимулировать эту отрасль", - добавил замминистра.

Об отрасли

Как сообщил на выставке директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Дмитрий Бутусов, в Южном и в Северо-Кавказском федеральных округах доля общего поголовья крупного рогатого скота составляет 23,4% от общероссийской (4 млн 374 тыс. голов), а овец и коз - 63,7% (13 млн 800 тыс. голов). При этом удельный вес поголовья овец и коз в личных и крестьянско-фермерских хозяйствах достигает 78-89%.

"Овцеводство является лидирующей и социально значимой подотраслью в данных округах, определяет сельский уклад для многих регионов", - сказал он.

Бутусов отметил, что в 2015-2020 гг. поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 12% или на 2,95 млн к уровню 2015 года. В 2020 году оно составило 21,65 млн голов, сократившись в сельхозорганизациях на 25,5%, в хозяйствах населения - на 12,8%, в крестьянско-фермерских хозяйствах (ИП) - на 4,2%.

"В то же время на фоне снижающегося поголовья производство овец и коз на убой в среднем за пять лет остается в пределах 1%, по сути, на одном уровне. Это еще раз говорит о том, что действующая система учета поголовья пока не позволяет нам иметь полную детальную картину о количественном и качественном составе животных", - добавил Бутусов.