"Россети" направят более 1 млрд рублей в электроснабжение двух нефтяных месторождений

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Компания "Россети" инвестирует более 1 млрд рублей в финальный этап реконструкции подстанции "Батово" (Нефтеюганский район ХМАО), что позволит присоединить к ней энергопринимающие установки Кондинского и Чапровского нефтяных месторождений. Об этом говорится в сообщении "Россетей".

"Начался финальный этап реконструкции ПС 110 кВ "Батово", которая входит в схему электроснабжения приоритетного проекта "Роснефти" - Эргинского кластера месторождений. <…> Проект позволит присоединить к объекту энергопринимающие установки двух месторождений - Кондинского и Чапровского", - отметили в компании.

В рамках реализации проекта будет построено 32 км линии электропередачи, а также расширено распределительное устройство. Более того, "Россети" внедрят средства автоматизации, которые позволят удаленно контролировать работу ключевого оборудования.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский Регион".