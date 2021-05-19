ФАС одобрила Horvik покупку акций Trans-Siberian Gold и "Тревожного зарева"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании Horvik, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Владислав Свиблов, о покупке акций золотодобывающих компаний Trans-Siberian Gold, "Тревожное зарево" и "Родниковое". Об этом говорится в сообщении службы в официальном канале в Telegram.

"Компания "Хорвик Лимитед" (Horvik Limited) планирует приобрести акции ряда золотодобывающих компаний - АО "Тревожное зарево", ООО "Транс-Сибириан Голд Менеджмент" и ООО "Родниковое". ФАС одобрила ходатайство. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции в этой сфере", - сказано в сообщении.

Ранее Horvik сообщала о намерении за £52,6 млн (около $73,5 млн по курсу на момент объявления о сделке) приобрести 51,2% акций золотодобытчика Trans-Siberian Gold.

В январе 2021 года компания Fortiana Holdings Владислава Свиблова завершила выкуп акций у миноритарных акционеров другой золотодобывающей компании - Highland Gold Mining - и довела свою долю владения в золотодобытчике до 100%.