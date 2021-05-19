CNBC: криптобиржи Coinbase и Binance испытывают неполадки на фоне падения биткойна

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Биржи криптовалюты Coinbase и Binance столкнулись в среду с техническими проблемами после резкого падения котировок криптовалюты биткойн. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его данным, пользователи испытывают трудности с доступом к мобильному приложению и сайту Coinbase. "Мы видим некоторые проблемы с Coinbase и Coinbase Pro и в курсе того, что некоторые функции могут работать не совсем нормально", - приводит телеканал заявление компании.

В свою очередь Binance из-за чрезмерной нагрузки на свои сети была вынуждена ограничить вывод некоторых криптовалют.

В среду биткойн продемонстрировал значительное падение, по данным портала Coindesk, стоимость этой криптовалюты снизилась более чем на 25%, до $33 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 году ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".