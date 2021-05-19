Первые результаты апробации системы IRIIS представят на ПМЭФ-2021

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Группа ВЭБ.РФ представит на Петербургском международном экономическом форуме первые результаты апробации Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS на реальных проектах. Об этом в среду заявила заместитель председателя член правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская, выступая на Национальном форуме по устойчивому развитию.

"Если говорить о текущем состоянии системы IRIIS, то мы, к нашей радости, находимся на финальной стадии ее тестирования на нескольких крупных инфраструктурных проектах. Результаты первого пилотного проекта мы собираемся презентовать в этом году на Петербургском международном экономическом форуме", - сказала Ячевская.

Разработка системы IRIIS ведется ВЭБ.РФ, Национальным Центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) и международной компанией "АИКОМ" при поддержке Минфина РФ в рамках внедрения принципов качественных инфраструктурных инвестиций, одобренных государствами - членами G20. Разработка призвана помочь российским и иностранным инвесторам оценить риски и перспективы проектов, реализуемых на территории России на принципах государственно-частного партнерства. Внедрение системы, по оценкам ВЭБ.РФ, поможет привлечь в инфраструктуру России около 13 млрд долларов за пять лет (или $2,6 млрд каждый год), что составит 12% от среднего ежегодного объема прямых иностранных инвестиций в Россию за последние пять лет.

"Мы живем в парадигме кредитных рейтингов. Если у вас нет рейтинга, то вы не сможете оставаться полноценным участником рынка и получить доступ к заимствованиям. Такая ситуация должна быть и в инфраструктуре. Для того, чтобы привлекать инвестиции, в том числе иностранные, проект должен быть оценен, ему должен быть присвоен рейтинг. Только если мы превратим инфраструктуру в класс активов, тогда мы увидим в этой сфере институциональных инвесторов", - добавила Ячевская, уточнив, что полноценный запуск системы планируется осуществить до конца 2021 года.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.