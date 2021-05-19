Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 1,36-1,44%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в середине недели снижался на ухудшении внешнего фона и падении цен на нефть. Так, к завершению торгов индекс Мосбиржи упал на 1,44% - до 3634,76 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,36%, до 1552,91 пункта.

Доллар рос на 0,03% - до 73,73 рубля, евро снижался на 0,06% - до 90,07 рубля.

"Очередная волна продаж прокатилась по мировым фондовым площадкам из-за опасений перехода к повышению ставок в США ранее базовых ожиданий, инвесторы фиксировали прибыль перед публикацией протокола апрельского заседания ФРС", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Также, несмотря на общее снижение суточной заболеваемости коронавирусом в мире, смертность остается высокой - от последствий COVID-19 ежедневно умирает порядка 10 тыс. человек, в том числе около 4 тыс. - в Индии, добавляет эксперт.

Цены на нефть в свою очередь отреагировали снижением на сигналы о прогрессе в переговорах между США и Ирана по ядерной сделке, что потенциально может привести к возвращению на мировой рынок поставок свыше 1,5 млн баррелей в сутки иранской нефти. За день ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял около 2,4%, опустившись к $66,8 за баррель.

Корпоративный сектор

Хуже рынка смотрятся "тяжеловесы" - "Газпром" (-1,56%), Сбербанк (-2,71%), "Лукойл" (-2,49%) и другие.

В бумагах "М.Видео" (-4,83%) также идут распродажи. "Акция упала к минимуму от 25 сентября прошлого года, протестировав область 606 рублей, и может падать к 600 рублям, раз нисходящий тренд набирает все большую силу", - ожидает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Лучше рынка сегодня выглядели "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,92%). "Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,72 рубля на привилегированную акцию и 0,7 рубля на обыкновенную акцию. В условиях нового раунда роста оценочных инвестиционных рисков бумаги компании способны сыграть "защитную" роль. Дивидендная доходность по привилегированным акциям "Сургута" останется одной из наивысших на российском рынке, составляя 15%. Рекомендуемая дата закрытия реестра уже относительно скоро - 20 июля", - отмечает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Рынок завтра

По прогнозам "БКС Мир Инвестиций", индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 3590-3690 пунктов, курс доллара - 73,5-74,5 рубля.

По оценкам "Фридом финанс, завтра вновь преобладают шансы снижения рынка. Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи - 3605-3655 пунктов, для курсов доллара и евро - 73,6-73,9 рубля и 89,7-90,5 рубля соответственно.