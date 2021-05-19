Украинский Ощадбанк отсудил у Сбербанка доменное имя sberbank.ua

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Северный апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск украинского Ощадбанка к Сбербанку России и его дочернему украинскому банку, потребовав отказаться от доменного имени sberbank.ua. Об этом сообщила в среду пресс-служба суда.

"Решением суда также запрещено Сбербанку РФ незаконно использовать товарный знак "Сбербанк" по свидетельству Украины, владельцем которого является Ощадбанк. Кроме того, обязать частного предпринимателя Олейникова переделегировать доменное имя sberbank.ua в пользу Ощадбанка", - говорится в сообщении.

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины 26 ноября 2020 года отклонил жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение о признании на Украине торговой марки "Сбербанк" собственностью Ощадбанка, чье название на русский язык переводится как Сбербанк.

Весной 2017 года по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против российского ПАО "Сбербанк" введены санкции. Ему запрещено выводить средства за пределы страны, а госструктурам - размещать деньги на его счетах. В марте этого года решением СНБО санкции продлены еще на три года.