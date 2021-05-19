Премьеры России и Азербайджана 20 мая обсудят совместные проекты и борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудничество России и Азербайджана в различных сферах и борьба с коронавирусной инфекцией будут обсуждаться на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с его азербайджанским коллегой Али Асадовым в Москве в четверг, 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Планируется, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено противодействию коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как ожидается, по итогам переговоров будут подписаны совместные документы о развитии сотрудничества двух стран, добавили в кабмине.

Асадов отправился с официальным визитом в Россию в среду.