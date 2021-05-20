Кабмин обсудит исполнение бюджета и реализацию госпрограмм в 2020 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство России соберется на очередное заседание под председательством Михаила Мишустина в четверг. Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня около десятка вопросов, среди которых исполнение федерального бюджета за 2020 год, а также внесение поправок в законы, касающиеся вакцинации от коронавируса.

Исполнение бюджета

Основным вопросом повестки станет исполнение федерального бюджета за 2020 год. Как сообщила пресс-служба кабмина, проект федерального закона будет рассмотрен для последующего направления в Государственную думу, Совет Федерации и Счетную палату РФ.

Министры также уделят внимание утверждению отчетов по исполнению бюджетов Фонда социального страхования, Пенсионного фонда РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Помимо этого, на заседании планируется обсудить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам минувшего года. Он сформирован по 41 государственной программе.

Профилактика коронавируса

Еще один блок вопросов предстоящего заседания будет посвящен профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. По информации пресс-службы правительства, будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в статью 9 федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В кабмине отмечают, что принятие этого документа "направлено на урегулирование вопросов, связанных с определением источников финансового обеспечения массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции и контролем за эпидемическим процессом для стабилизации ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации".

Члены правительства в четверг обсудят также изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволят сократить издержки организаций, осуществляющих производство вакцины для профилактики коронавируса. Документ подразумевает предоставление налогоплательщикам права заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость.

Кроме того, кабмин примет решение о выделении Роспотребнадзору из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на производство тест-систем для выявления новой коронавирусной инфекции. В пресс-службе уточнили, что проект акта направлен на сохранение жизни и здоровья населения Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса.

Поддержка туризма

Еще одним пунктом повестки станет рассмотрение вопроса о выделении 1 млрд руб. на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу. Как ранее рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, территориальное мастер-планирование является одним из важных направлений господдержки, заложенных в нацпроекте по туризму. По его словам, указанная сумма будет выделена на разработку первых трех из 13 концепций туристического планирования.

Мастер-планы будут рассчитаны на массового туриста, но, помимо визуальной составляющей и определения "архитектурного кода", будут включать в себя расчеты по предельной антропогенной нагрузке, поскольку, например, на таких природных территориях, как долина гейзеров на Камчатке, невозможно многократное увеличение турпотока - это может привести к ухудшению экологической ситуации.

Более того, мастер-планы должны будут учитывать интересы населения. По словам Чернышенко, в Крыму в фокусе внимания окажется яхтенный курорт в Балаклавской бухте и прилегающие территории. По его мнению, в результате разработки мастер-планирования этой территории ежегодный турпоток на этом обновленном курорте вырастет в 5 раз.

Кроме того, прорабатывается создание мастер-планов на Алтае, где появятся дополнительные 2,5 тыс. номеров, а также на побережье Балтики (плюс 10 тыс. номеров). Также прорабатываются планы на территориях, которые можно условно назвать Юг России, Кавказ, Большая Волга, Урал, Байкал, Русский Север и так далее. Бюджетные ассигнования будут выделены Ростуризму в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на цели осуществления вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью "Новые городские проекты".

В завершение заседания министры рассмотрят вопросы изменения распределения объемов ряда субсидий на софинансирование капиталовложений в объекты государственной собственности в регионах, законопроект о поправках в закон о валютном регулировании и валютном контроле, а также вопрос о формировании правовых основ перевозок пассажиров и грузов разными видами транспорта по единому перевозочному документу, оформленному на весь путь следования.