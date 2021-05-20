СП заявила, что "Росгеология" не выполнила работы по 45 контрактам на сумму 4,1 млрд руб.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" по состоянию на начало 2021 г. не выполнил работы по 45 контрактам на сумму 4,1 млрд рублей, в том числе по 37 контрактам, которые были заключены в 2016-2019 гг., на сумму 4,02 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам оценки эффективности управления государственным фондом недр.

"На 1 января 2021 года не выполнены работы (этапы работ) по 45 контрактам на сумму 4 138,2 млн рублей (или 27,7% от предусмотренного объема), в том числе по 37 контрактам, заключенным в 2016-2019 годах, на сумму 4 021,8 млн рублей", - указывается в отчете.

Отмечается, что наибольший объем неисполненных обязательств образовался по контрактам на воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородов - на сумму 3,28 млрд рублей, что составляет 81,6% от общего стоимостного объема невыполненных работ.

При этом Счетная палата подчеркивает, что причиной несвоевременного выполнения работ по контрактам в ряде случаев являлось ненадлежащее исполнение обязательств со стороны заказчиков, которыми являются территориальные органы Роснедр. Кроме того, в технических заданиях к контрактам на воспроизводство углеводородов заказчикам не были установлены плановые показатели прироста ресурсов.

Счетная палата также обратила внимание, что доля работ по контрактам, выполняемая непосредственно "Росгеологией", составляет менее 10%. Основной объем геологоразведочных работ выполняется субподрядчиками из числа дочерних обществ и сторонних организаций, с которыми в ряде случаев связано невыполнение контрактных обязательств. "Структура холдинга продолжает оставаться громоздкой и малоэффективной", - подчеркивается в отчете.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.