Созданный в Якутии проектный офис займется очисткой от металлолома в 5 арктических районах

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Проектный офис, созданный в Якутии для ликвидации объектов накопленного экологического ущерба с арктических территорий, будет работать над уборкой металлолома в пяти прибрежных районах региона. Об этом сообщил в четверг ТАСС первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев.

"В рамках поручения главы Якутии Айсена Николаева создан проектный офис, разработан паспорт проекта по очистке прибрежной части Якутии от накопленного металлолома с привлечением представителей бизнес-сообществ. [В проект вошли] пять арктических районов - это Анабарский, Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский и Нижнеколымский районы", - рассказал Неустроев.

Он отметил, что, по данным Минэкологии Якутии, на территории этих пяти прибрежных районов находится более 4,5 млн тонн накопленного металлолома. Больше всего его в Усть-Янском районе (1,7 млн тонн), в Булунском находится 1,3 млн тонн, в Аллаиховском - 838 тыс. тонн, в Нижнеколымском - 386 тыс. тонн и в Анабарском - 367 тыс. тонн. Основными собственниками металлолома являются Министерство обороны РФ, компания "Сахаэнерго" и ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия), отметил первый заместитель министра.

"Мы определили список вовлеченных участников реализации этого проекта и целевые показатели, оцениваем риски и должны определиться с логистикой. Совместно с муниципальными районами хотим привлечь для уборки студентов, стройотряды для локальной уборки. Также необходимо определить уровень опасности и необходим мониторинг: очень много металлолома, где в бочках еще содержатся остатки масла, топлива", - добавил Неустроев.

По его словам, есть заинтересованные компании. В частности, ООО "Магма" подписало соглашение о сотрудничестве с властями Булунского района об очистке от лома черных и цветных металлов. Компания "Ресурс-ЧМ" собирается заняться такой очисткой в Усть-Янском районе, компания стала резидентом Арктической зоны РФ (АЗРФ).

Очистка Арктической зоны Якутии от накопленного металлолома вошла в указ "О Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года", который был подписан 14 августа 2020 года. Задачами проектного офиса станут координация работы отраслевых республиканских министерств и ведомств, муниципальных образований, учреждений и организаций по ликвидации накопленного экологического ущерба, сбор, анализ и выработка предложений по уборке, информационная поддержка.