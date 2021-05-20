Более 50% субъектов МСП в ЯНАО стали клиентами центра "Мой бизнес" в 2020 году

ТАСС, 20 мая. Более 9,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стали клиентами центра "Мой бизнес" в 2020 году. Это более половины от общего числа МСП, зарегистрированных в регионе, рассказал ТАСС управляющий центром "Мой бизнес" в ЯНАО Евгений Жирнель.

"В 2020 году клиентами окружного центра "Мой бизнес" стали 9 240 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это более половины от общего количества малых и средних предприятий, которые зарегистрированы на Ямале", - сообщил он.

По его данным, для предпринимателей ЯНАО доступна как прямая финансовая помощь, так и ряд нефинансовых мер поддержки. При этом финансовая поддержка может быть возвратной и невозвратной. Первая осуществляется в виде займов по льготным ставкам, вторая предполагает компенсацию затрат предпринимателя.

"Нефинансовые услуги включают в себя обучение, консультации, маркетинговые инструменты и ряд других актуальных для предпринимательской деятельности инструментов. Почти все действующие сегодня меры поддержки разрабатываются при непосредственном участии предпринимателей и максимально учитывают текущие потребности бизнеса",- рассказал Жирнель.

В момент, когда в регионе стали отменять коронавирусные ограничения, бизнес столкнулся с нехваткой финансов для возобновления своей деятельности. Для решения этой проблемы микрокредитная компания центра "Мой бизнес" предложила антикризисный заем на сумму до миллиона рублей под один процент годовых с отсрочкой платежей на полгода. Затем появился второй льготный финансовый продукт, который позволял, помимо пополнения оборотных средств, приобрести новое оборудование на сумму до 5 млн рублей.

"Востребованность этой меры подтверждает тот факт, что количество займов, выданных предпринимателям в кризисный 2020 год, было в два раза больше, чем годом ранее", - добавил управляющий центром "Мой бизнес" в ЯНАО.