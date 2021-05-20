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Эксперт: отмена возврата валютной выручки снизит возможность получить высокие штрафы

Президент "Опоры России" Александр Калинин также выразил надежду на снижение размера оборотных штрафов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Отмена обязательной репатриации валютной выручки для несырьевых неэнергетических экспортеров снизит их издержки и возможность получить слишком высокие штрафы за нарушение валютного законодательства. Такое мнение в четверг ТАСС высказал президент "Опоры России" Александр Калинин.

Правительство РФ в четверг намерено обсудить отмену с 1 июля текущего года требования о репатриации экспортной выручки в иностранной валюте российскими несырьевыми неэнергетическими экспортерами.

"Это не значит, что все не будут репатриировать выручку. Но будет отменено обязательное требование и связанные с ними стопроцентные оборотные штрафы. Сегодня вся эта выручка видна, поскольку это все мониторится, в том числе Федеральной налоговой службой. То есть это не приведет к тому, что кто-то будет укрывать валюту от налогов на противоположной стороне, в других странах. Это просто резко снизит, во-первых, издержки реального экспортера, а во вторых, резко снизит возможность безумных штрафов, которые сейчас есть за нарушение валютного законодательства и контроля", - сказал Калинин. Он также выразил надежду на снижение размера оборотных штрафов.

Разработанный Минфином РФ законопроект об отмене с 1 июля обязательной репатриации валютной выручки для несырьевых неэнергетических экспортеров был ранее размещен на портале нормативных правовых актов. Документ разрешает таким экспортерам зачислять средства в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, которые заключены с нерезидентами, напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки. Отмена репатриации не будет распространяться на договоры, предоставляющие займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры, в рамках которых произведены авансовые платежи нерезидентам в иностранной валюте, пояснили в Минфине.

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