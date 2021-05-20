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Объем "свободных денег" в российских семьях снизился более чем на четверть за год

При этом показатель вырос на 14% к марту 2021 года, сообщил "Ромир"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Объем "свободных денег" (доступных средств на приобретений услуг и товаров сверх необходимости) российских семей сократился в апреле 2021 года на 26% по сравнению с апрелем 2020 года, но вырос на 14% к марту 2021 года. Таковы данные исследования холдинга "Ромир", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В апреле 2021 года объем "свободных денег" в российских семьях вырос на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах россиян и при сравнении их со средними доходами, в апреле 2021 года объем "свободных денег" в среднестатистическом российском домохозяйстве сократился на 26% по сравнению с апрелем 2020 года", - говорится в данных исследования.

Как отметила исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева, после сезонного снижения в связи с праздником 8 марта наблюдается восстановление индекса "свободных денег" в апреле. "При этом уровень восстановления несколько ниже ожидаемого, и динамика против прошлого года резко негативная. Количество свободных денег у населения находится на относительно низком уровне", - добавила она.

Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромира" основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

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