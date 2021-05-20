Новый международный терминал аэропорта Хабаровска начнут строить в августе

ХАБАРОВСК, 20 мая. /ТАСС/. Строительство пассажирского терминала международных воздушных линий аэропорта Хабаровск начнется в августе этого года, сообщила в четверг пресс-служба воздушной гавани со ссылкой на председателя совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константина Басюка.

Возведение этого объекта было признано приоритетным инвестиционным проектом на состоявшемся накануне во Владивостоке заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Строительство терминала собирались начать в 2020 году, но позднее старт работ перенесли.

"Статус приоритетного инвестпроекта позволяет аэропорту Хабаровск реализовать оптимальную схему финансирования строительства с использованием собственных средств и средств ведущих институтов развития страны - ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ, и позволит нам в кратчайшие сроки приступить к практической его части. К строительной фазе проекта планируем перейти уже в августе текущего года, чтобы в мае 2023 года начать обслуживать пассажиров, вылетающих и прилетающих из-за рубежа в новом современном терминале", - сказал Басюк.

Площадь нового международного терминала составит 20,5 тыс. кв. м, пропускная способность - 600 пассажиров в час, до 1 млн пассажиров в год. В строительство вложат 4,8 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей предоставляется по линии ВЭБ.РФ.

Международный аэропорт Хабаровск - крупный авиаузел Дальневосточного федерального округа РФ. Новый международный пассажирский терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, который сдали в 2019 году.