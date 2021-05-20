Вклад Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вклад Рунета в экономику РФ в 2020 году составил 6,7 трлн рублей, основная доля из этой суммы пришлась на электронную коммерцию. Об этом говорится в исследовании Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), которое представлено в рамках главной аналитической сессии Российского интернет форума (РИФ).

"Вклад экономики Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей: на 11% по сравнению с 2019 года вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 млрд рублей), на 22% - сегмент электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20% - инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей), по сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 млрд рублей). В целом экономика Рунета выросла на 22%", - говорится в исследовании.

Аудитория Рунета сегодня составляет 97,4 млн человек, или 79,5% от населения страны старше 12 лет, указал РАЭК со ссылкой на данные Mediascope. В исследовании говорится, что 92% пользователей интернета заходят в сеть каждый день. Кроме того, отметку в 90% превысило проникновение интернета среди населения до 44 лет, а среди молодых россиян (12-24 лет) - приблизилось к 95%.

Аудитория мобильного интернета в России составляет 89,5 млн человек (73,1% населения страны), при этом 33,3 млн человек - это эксклюзивная аудитория.

Аналитики РАЭК отметили, что 2020 год продемонстрировал высокую социальную значимость цифровых сервисов. Российские и международные технологические компании подтвердили высокий уровень социальной ответственности и свою готовность помогать обществу. Среди направлений поддержки: предоставление бесплатного доступа к сервисам и данным; новые продукты, направленные на информирование, предупреждение и помощь гражданам и властям; поддержка медицинских и социальных служб; предоставление вычислительных мощностей для исследований.

Объем вложений в российские стартапы в 2020 году, как указывается в исследовании, снизился на 19%, до $702,9 млн. Основная причина снижения объемов вложений - пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения: усложнение коммуникаций и увеличение времени принятия решений; отказ от запланированных сделок или перенос их на более поздний срок; снижение инвестиционной активности корпораций, пояснили эксперты РАЭК. Направлениями - лидерами по инвестициям в 2020 году стали образование (36 сделок на сумму $119,1 млн) и здравоохранение (19 сделок на сумму $44,9 млн).

Маркетинг и реклама

В исследовании РАЭК отмечается, что сегмент маркетинга и рекламы в 2020 году относительно 2019 года продемонстрировал рост в 11% - его объем составил 349,8 млрд рублей. Среди главных трендов - ускорение перехода рекламодателей в онлайн; пристальное внимание к эффективности рекламных кампаний; ретейл и FMCG и новые направления деятельности компаний - основные драйверы роста рекламного рынка в 2020 году; контекстная реклама продолжает занимать наибольшую долю рынка; развитие новых рекламных форматов; повышение доступности рекламных кампаний за счет дешевого инвентаря.

Эксперты проанализировали пять рынков в составе сегмента и выделили их вклады в объем хаба: performance-реклама - 218 млрд рублей (+5% относительно 2019 года); медийная реклама - 32,9 млрд рублей (+1%); видеореклама - 22,7 млрд рублей (+19%); контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях - 40,3 млрд рублей (+11%); web- разработка и мобильная реклама - 36 млрд руб. (+9%).

Драйверы роста, по оценкам рекламодателей: пандемия COVID-19; богатый выбор целевых аудиторий; увеличение количества времени, которые люди проводят онлайн; развитие видеорекламных форматов.

В России доля мобильной рекламы составляет около 30% объема рынка интернет-рекламы, но эта доля будет увеличиваться, полагают эксперты РАЭК. Это обусловлено ростом проникновения мобильного интернета (в том числе аудитории mobile-only); увеличением количества используемых смартфонов; ростом доли потребления мобильного контента; развитием экосистем и суперприложений.

Также эксперты отметили, что по объему рекламных доходов блогеры обогнали печатную прессу и почти сравнялись с радио. Объем легального рынка influence-маркетинга в 2020 году продемонстрировал рост в 63% к 2019 году и составил 11,1 млрд рублей. При этом объем "серой" зоны рынка influence-маркетинга сопоставим с легальным.

Финансы и торговля

Объем сегмента электронной коммерции в 2020 году составил 6,07 трлн рублей, увеличившись на 22% относительно 2019 года. Аналитики РАЭК отмечают следующие основные тренды сферы e-commerce: ускорение роста за счет пандемии; еда - самая быстрорастущая категория; новые подходы к доставке: скорость, гибкость, бесконтактная доставка; развитие региональной логистики; сотрудничество между интернет-компаниями и компаниями офлайн-отраслей; главные "жертвы" 2020 года - онлайн-тревел и продажа билетов на мероприятия.

Онлайн-ретейл по итогам 2020 года достиг 1 трлн 968,4 млрд рублей (+52% относительно 2019 года); онлайн-трэвел - 335,5 млрд рублей (-54%); рынок услуг в интернете - 986,5 млрд рублей (+22%); рынок электронных платежных услуг - 1 трлн 794 млрд рублей (+34%).

Общий объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров в 2020 году превысил 135 млрд рублей (+214%), прогноз оборота к 2025 году - более 1 трлн рублей.

Эксперты РАЭК указали, что важным событием для электронной коммерции стали поправки к закону "Об обращении лекарственных средств", которые установили возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств. В 2020 году объем продаж онлайн-аптек составил 131 млрд рублей (+53%).

Инфраструктура и связь

Объем инфраструктурного сегмента Рунета в 2020 году достиг 152,3 млрд руб. (+20%), из которого на рынок доменов пришлось 3,6 млрд рублей (+2%), на рынок хостинга (кроме облачного) - 8,4 млрд рублей (+4%), на рынок SaaS - 17,3 млрд рублей (+14%), на рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и т. д.) - 123 млрд рублей (+23%).

По данным Минцифры РФ и Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, объем информации, переданной через интернет (фиксированный и мобильный доступ) в России за I-III кварталы 2020 года, составил 59,9 млрд Гб (+136,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Трафик фиксированного интернета за указанный период вырос на 18% к I-III кварталам 2019 года, а мобильного интернета - на 48,6%. Дальнейший рост мобильного трафика может привести к снижению скорости мобильного интернета. По мнению аналитиков РАЭК, чтобы избежать этого, необходимо развивать сети 5G.

Российский облачный рынок, по оценкам РАЭК, в 2020 году составил $1,7 (125,3 млрд рублей). Среди трендов: SaaS доминирует по объемам выручки, IaaS и PaaS - по темпам роста; облака рассматриваются не только как инфраструктура, но и как платформа для трансформации бизнес-процессов; публичные облачные сервисы для бизнеса доминируют на рынке облачных услуг; интерес к российским сервисам со стороны зарубежных компаний.

Домен .Ru, как отмечается в исследовании, сохраняет свою позицию в топ-5 крупнейших национальных доменов. Количество доменов в 2020 году составило 4 млн 965 тыс. 610 (+0,2% по сравнению с 2019 годом).

Медиа и развлечения

Объем сегмента цифрового контента в 2020 году составил 123,4 млрд руб. (+44%). Рост отмечен на всех рынках сегмента - онлайн-видео - 19,4 млрд рублей (+59%, с учетом подписок экосистем); онлайн-музыка - 8,4 млрд рублей (+100%, с учетом подписок экосистем); онлайн-игры - 90,2 млрд руб. (+30%); электронные книги - 5,4 млрд рублей (+25%).

По мнению аналитиков, стриминг захватывает рынки развлечений - число подписчиков стриминговых видеосервисов в мире превысило 1 млрд человек. Российские пользователи провели 6,93 млрд часов в стриминговых сервисах в 2020 году. Лидеры - YouTube, MX Player, Twitch, YouTube Kids, "Кинопоиск". Пользователи сочетают платный и бесплатный просмотр, но число пользователей платного контента продолжает увеличиваться, указывается в исследовании.

Растет и российский рынок видеоигр: его объем достиг 163,4 млрд руб. (+35% к 2019 году). При этом 83,3% от всего объема рынка видеоигр приходится на модель free-to-play. Прогнозный объем российского киберспортивного рынка на 2020 год - $28-29 млн. Среднегодовые темпы роста, по мнению аналитиков, составят 15% до 2024 года.

В исследовании также говорится, что в 2020 году в мобильных приложениях российские пользователи потратили $1,33 млрд (+25%). TikTok по итогам 2020 года лидирует по числу установок, BOOM - по объему платежей, а WhatsApp - по числу активных пользователей в месяц.

Число активных пользователей в социальных медиа в России в 2020 году достигло 64 млн (+30%). Количество сообщений уменьшилось на 8%, составив 1,2 млрд.

Что касается борьбы с пиратством, то объем рынка интернет-пиратства в России в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 7% и составил $59 млн (около 4,4 млрд рублей).

Кибербезопасность

Расходы на кибербезопасность в России в 2020 году, указывается в исследовании РАЭК, увеличились на 25%. При этом число преступлений, совершенных с использованием ИКТ в России, выросло на 94,6%.

Эксперты отмечают недостаток кадров специалистов в сфере инфобеза: 18,5 тыс. специалистов по информационной безопасности не хватает России по итогам 2020 года. Это на 5% меньше, чем в 2019 году, когда дефицит оценивался в 19,5 тыс. человек. Вместе с тем до 40% специалистов по информационной безопасности занимают непрофильные должности, говорится в исследовании.

Основная цель киберпреступников сегодня - данные. Ущерб бизнеса от утечек данных в 2020 году превысил 3 млрд рублей. "Утекло" около 100 млн записей персональных данных и платежной информации россиян, отмечается в исследовании РАЭК.