Облачные сервисы SberCloud стали доступны для физических лиц

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) с четверга открывает доступ к облачной платформе SberCloud.Advanced для частных пользователей. Ранее этими услугами могли воспользоваться только корпоративные клиенты, сообщила пресс-служба компании.

"Облачные сервисы платформы SberCloud.Advanced компании SberCloud, входящей в экосистему Сбера, станут доступны физическим лицам <…> Платформа позволяет эффективно управлять как IT-инфраструктурой, так приложениями и интернет-сервисами, минимизируя ресурсы, требуемые для поддержания работы IT-систем, и в разы сокращая время вывода на рынок новых продуктов и услуг <…> Теперь любой частный пользователь может воспользоваться облачными услугами SberCloud.Advanced, самостоятельно зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании", - сообщила пресс-служба SberCloud, отметив, что об этом также было объявлено на технологической конференции Сбера SmartDev, которая проходит 20 мая в Москве.

Зарегистрироваться и войти в личный кабинет SberCloud пользователи могут с помощью сервиса SberID, для представителей малого бизнеса доступен вход через SberBusiness ID. Компания также выделяет гранты на использование сервисов SberCloud.Advanced в размере 10 тыс. рублей для физических лиц.

Платформа SberCloud.Advanced была запущена в 2020 году. На момент старта работы она насчитывала 26 сервисов и была доступна только корпоративным заказчикам. Сегодня SberCloud.Advanced включает в себя более 50 продвинутых и интегрированных между собой IaaS/PaaS ("инфраструктура как услуга"/"платформа как услуга") облачных сервисов. Их можно применять как по отдельности, так и объединять в единое решение для разработки, развертывания и контроля работы приложений и сервисов.

Использование этих решений дает пользователям возможность работать дистанционно, создавать резервные копии в облаке, быстро разворачивать настроенные базы данных, вести разработку собственных приложений, использовать технологий машинного обучения, бессерверные вычисления и многое другое.

"Благодаря постоянному анализу потребностей и интересов наших текущих и потенциальных клиентов мы увеличили количество сервисов в два раза [в течение года] и сделали ее доступной для физлиц. На сегодняшний день в SberCloud.Advanced - самая широкая продуктовая линейка PaaS-сервисов среди российских облачных провайдеров. Уже более 2 тыс. пользователей смогли протестировать наше облако и попробовать все преимущества работы в SberCloud.Advanced. Уверен, что число клиентов нашей платформы будет расти, а мы будем продолжать совершенствовать наши продукты и расширять продуктовое портфолио с учетом потребностей рынка", - приводит пресс-служба компании слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.