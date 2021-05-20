Источник: Sual Partners не готов поддержать разделение "Русала" в текущем виде

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Акционер "Русала" Sual Partners Виктора Вексельберга (25,72%) не готов поддержать разделение "Русала" в текущем виде и считает, что менеджментом компании не проработаны все варианты разделения активов. Об этом ТАСС сообщил источник в Sual Partners.

"Мы считаем, что менеджментом не проработаны все возможные варианты разделения активов и не готовы одобрять лишь один из вариантов в непроработанном виде", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что идея разделения активов сама по себе, скорее всего, правильная, но "способы ее реализации могут быть разными", а менеджмент должен проанализировать и обсудить с акционерами и советом директоров различные варианты разделения, как этого требуют стандартны корпоративного управления.