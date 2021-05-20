Чернышенко по поручению Мишустина посетит Дальний Восток 22-24 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко по поручению председателя правительства Михаила Мишустина посетит Дальний Восток 22-24 мая, сообщили журналистам в четверг в аппарате Чернышенко.

"Заместитель председателя правительства РФ проведет встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Камчатки, в частности Долины гейзеров, о чем накануне говорил президент", - сообщил представитель вице-премьера.

"Комплексная задача - увеличить турпоток в особо охраняемой природной территории, оберегая уникальную природу края и не нарушая экологического законодательства", - отметил Чернышенко, чьи слова привели в пресс-службе.

В дальнейшем, отметил вице-премьер, этот опыт будет использован в других заповедниках страны. Сейчас в России существуют 106 государственных природных заповедников, 62 национальных парка и 61 государственный природный заказник федерального значения, напомнил он.

В рабочей поездке, помимо Чернышенко, примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители Минприроды и Ростуризма, а также гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

О поручении

Ранее Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом.

Как отметил на совещании 19 мая президент России Владимир Путин, его несколько задели слова Чернышенко, что если туристов в Долине гейзеров будет слишком много, то они там "вытопчут все". Глава государства призвал относиться к туристам не как к чужим, "а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться". По словам президента, если работу в Долине гейзеров организовать как следует, то там "ничего не вытопчут".

Мишустин поручил продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами Долины гейзеров с учетом ее статуса особо охраняемой природной территории, а в дальнейшем разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством "и масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России".