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ПМЭФ-2021

Лавров пригласил представителей Гренландии и Фарерских островов на ПМЭФ

Глава российского МИД отметил, что у РФ есть интерес к расширению совместных с Гренландией экономических и торговых проектов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что предложил представителям Фарерских островов и Гренландии посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Я, в частности, предложил, чтобы представители Гренландии и Фарерских островов рассмотрели возможность посещения каких-то экономических форумов, проводимых в России, в частности ПМЭФ", - сказал он.

Лавров отметил, что у РФ есть интерес к расширению совместных с Гренландией экономических и торговых проектов.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более 100 дискуссий.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПМЭФ-2021
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