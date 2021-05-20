Новые меры поддержки предпринимателей введут в Вологодской области

ВОЛОГДА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области введут новые меры стимулирования предпринимательской, промышленной и инвестиционной активности для преодоления последствий кризиса, спровоцированного пандемией. Такое решение принял губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам встречи с предпринимателями в ходе регионального бизнес-форума, сообщила пресс-служба главы региона.

"Основа стратегической стабильности любого региона зависит от устойчивости экономики, успешной работы малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, крупных промышленных предприятий. Несмотря на предпринятые в прошлом году беспрецедентные меры поддержки, последствия кризиса полностью не преодолены. По результатам нашего диалога для обеспечения развития региона мы готовы к запуску нового пакета антикризисных мер", - привела пресс-служба слова Кувшинникова.

В частности, решено продлить на 2021 год действие ставки 0% по патентной системе налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, включить в перечень получателей данной льготы категорию "социальные предприниматели" и обеспечить им выдачу грантов до 500 тыс. рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Планируется также запустить новый кредитный продукт Фонда ресурсной поддержки Вологодской области с льготными условиями для предприятий общественного питания: в первый год ставка 1%, во второй - ключевая ставка ЦБ РФ. Решено зарегистрировать товарный знак "Сделано на Вологодчине" для продвижения продукции вологодских товаропроизводителей. Также решено внести категорию "ремесленники" в перечень приоритетных отраслей региональной госпрограммы "Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы", благодаря чему они смогут воспользоваться сниженной на 25% ставкой аренды на региональное имущество.

Кроме того, планируется вдвое увеличить объем субсидий из областного бюджета на погашение части процентной ставки по кредитам, выданным на модернизацию оборудования, строительство и реконструкцию производственных зданий. Для промышленников-экспортеров предоставят субсидии на возмещение части затрат на транспортировку продукции на экспорт и участие в выставках и ярмарках, а на территории региона увеличат количество мест для нестационарной торговли.

В области сохранят действующие меры стимулирования инвестиционной активности и введут новые - обеспечат заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений и специальных инвестиционных контрактов по реализуемым в регионе проектам. Губернатор поручил также подготовить заявку в Минэкономразвития РФ на создание в регионе особой экономической зоны. Подобная площадка с особыми льготными условиями для бизнеса ранее создана в Череповце, который получил статус территории особого социально-экономического развития.

Помощь сфере туризма

По словам губернатора, туристическая отрасль также получит поддержку с учетом переориентации туристов на внутрироссийские направления. Так, область намерена заявить для реализации в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" три проекта: кластер водного туризма "Русские берега", рекреационный кластер "Великий Устюг - сказочная столица России" для семейного и детского туризма, а также кластер "Резные кружева" по сохранению исторического облика города Вологды. Эти проекты охватывают восемь муниципалитетов области.

"Мы продолжим поддерживать предприятия, которые наиболее пострадали от пандемии <…>. Сейчас индекс закрытости экономики 0,1%, что значительно лучше, чем в среднем по России, индекс промышленного производства вернулся к докризисному уровню, валовой региональный продукт выше, чем в прошлом году, объем инвестиций в экономику - рекордный. Мы постепенно встаем на траекторию устойчивого развития, и я благодарен нашему бизнесу за это", - сказал Кувшинников.