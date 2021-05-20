Налоговые поступления в бюджет Пермского края в 2020 году снизились на 20%

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Министерство финансов Пермского края предоставило отчет о финансовых результатах 2020 года. Отчет был предоставлен депутатам краевого парламента, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

"Налоговые поступления в казну региона уменьшились на 20%. Наибольшее снижение в 40% (24,5 млрд рублей) по итогам прошлого года показали доходы от налога на прибыль организации. Ранее, министр финансов Прикамья Екатерина Тхор объяснила недополученный доход пандемией, а также падением цен на нефть и калийные удобрения, что негативно отразилось на финансовой деятельности основных налогоплательщиков региона", - говорится в сообщении.

При этом доходы бюджета составили 155 млрд рублей, а расходы - 175 млрд рублей. Исполнение бюджета при этом составило около 90%, а социальные обязательства - на 100%.

Отмечается, что край остался одним из лидеров в стране по эффективности реализации нацпроектов. Так в 2020 году на 100% были исполнены нацпроекты "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда и поддержка занятости". Наименьшее исполнение у нацпроекта "Жилье и городская среда" - 84,7%.

Из-за кризисных фактов госдолг Пермского края вырос в 2,3 раза и составил 40 млрд рублей. По итогам заседания отчет об исполнении бюджета депутаты приняли сразу в двух чтениях.

Общий объем доходов бюджета на 2020 год составлял изначально 153 млрд рублей, расходов - 163,5 млрд рублей. Основные статьи расходов были связаны с мерами соцподдержки, на это выделялось почти 75% от общего объема средств. В связи с пандемией резервный фонд регионального бюджета был увеличен в 10 раз и составил 5 млрд рублей, эти средства направили на мероприятия по борьбе с коронавирусом, а также поддержку семей с детьми, поддержку работников в условиях неполной занятости, возмещение части затрат субъектов МСП наиболее пострадавших отраслей.