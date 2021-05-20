Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,04-0,37%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские индексы к концу торгов четверга вышли в плюс. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,04%, до 3 636,16 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,37%, до 1 558,72 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:16 мск снизился на 0,24%, до 73,54 руб., евро - на 0,09%, до 89,85 руб.

"Волатильность на мировых рынках выросла после публикации накануне протоколов апрельского заседания ФРС. Ряд его участников, согласно документу, выразил желание обсудить сокращение объемов покупки активов, если экономика США продолжит восстанавливаться активными темпами и сохранятся инфляционные риски. Вместе с тем речи о выходе из режима активного стимулирования пока что нет и торги четверга биржевые индексы США начали в основном в зеленой зоне. Кривая доходности десятилетних гособлигаций США отступила от недельных максимумов в район 1,64%", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Улучшились к концу дня настроения и на европейских площадках, хотя данные по апрельской инфляции в Германии показали ускорение немного выше ожиданий.

Между тем нефтяные цены приостановили падение вблизи уровней $65-66. "Триггером для снижения ранее послужили заявления сразу нескольких источников о прогрессе в переговорах Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке, что потенциально может привести к выходу на мировой рынок дополнительных объемов иранской нефти. Сдерживают понижение котировок сырья прогресс в массовой вакцинации, снятие ограничений в ряде стран, относительно уверенный старт автомобильного сезона в США и восстановление авиатрафика", - добавил Бахтин.

Рынок акций

Под давление в четверг попал весь спектр акций компаний нефтегазового сектора на волне снижения цены на черное золото. Снижение возглавляют акции "Лукойла" (-2,46%) и "Роснефти" (-2,23%), хуже рынка также торгуются бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,54%), сообщтла старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Бумаги "Магнита" (-1,17%) продолжают коррекцию после недавнего резкого подъема, цена акций может стабилизироваться в области 5 122-5 150 руб., добавила эксперт.

Лидером роста сегодня стали акции "Мечел" (+10,38%), отыгравшие позитивную статистику первого квартала по МСФО. "Чистая прибыль компании по итогам января - марта составила 7,9 млрд руб., выручка выросла на 11%, до 76,048 млрд руб.", - отметил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на 21 мая

По мнению экспертов, учитывая фактор пятницы, покупки могут носить выборочный характер, а динамика торгов может быть сдержанной. По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи завтра может формироваться в пределах 3 590-3 690 пунктов, курс рубля к доллару - 73-74 руб. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 600-3 660 пунктов, а также 73,40-73,80 руб. и 89,60-90,05 руб. соответственно.