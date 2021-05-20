Минцифры разработало положение о контроле за обработкой персональных данных

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минцифры разработало положение об организации и осуществлении государственного контроля за обработкой персональных данных. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, который в четверг опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемое положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных. Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 13.02.2019 №146 "Об утверждении правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных". Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Роскомнадзором в пределах установленной правительством РФ предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов Роскомнадзора, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Роскомнадзору на руководство и управление в сфере установленных функций", - говорится в документе.

Планируется, что постановление должно вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Согласно документу, объектами контроля Роскомнадзора в рамках госконтроля за обработкой персональных данных являются: деятельность операторов и третьих лиц, действующих по поручению оператора, в сфере обработки персональных данных; результаты деятельности операторов в сфере обработки персональных данных. Роскомнадзор относит поднадзорные объекты к одной из следующих категорий риска причинения вреда: значительный; средний; умеренный или низкий. Также регламентируются частота и тип проверок.

По данным пресс-службы Минцифры РФ, правила организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных утверждены постановлением правительства РФ от 13 февраля 2019 года №146.

"В соответствии с положениями 248-ФЗ определены критерии отнесения к категориям риска/классам (категориям) опасности, оказывающие влияние на периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля. Принятие проекта постановления будет способствовать установлению единых принципов организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что это окажет положительное влияние на соблюдение обязательных требований в области персональных данных, установленных ФЗ "О персональных данных" и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Также реализация документа будет способствовать повышению защищенности персональных данных граждан и снижению правонарушений в соответствующей сфере.